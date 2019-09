O atacante Geuvânio busca espaço no time titular no Atlético. Tido como uma espécie de 12º jogador do técnico Rodrigo Santana, o camisa 49 fez uma análise do próximo compromisso do Galo, que enfrenta o Botafogo, às 16h deste domingo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste ano será o terceiro confronto entre Atlético e Botafogo na temporada, o segundo na capital carioca. Os dois clubes se enfrentaram na Copa Sul-Americana e, mesmo tendo um 'velho conhecido' pela frente o atacante Geuvânio disse que o adversário foi 'bem estudado'.

"Estudamos bem na sala do vídeo os lances do Botafogo, o que eles costumam fazer, os espaços que eles deixam também. Vai ser um jogo de bastante estudo. Dentro da partida temos que nos manter firmes na linha de quatro, na marcação mais atrás, e explorar os contra-ataques onde eles deixam mais espaços para nós, a transição ser mais rápido e poder concluir com gol", disse já dando a receita para conseguir um bom resultado fora de casa, como aconteceu na Sul-Americana.

Para Geuvânio a organização será um ponto importante para o Atlético surpreender o adversário, mesmo jogando fora de casa.

"Temos que nos manter organizados, não perder essa organização, isso é importante. Claro que o mandante propõe o jogo em casa, mas em certos momentos das partidas deixam alguns espaços e isso nos dá possibilidade de atacar e dar uma 'espetada' lá e fazer o gol. O segredo é se manter organizado, esperar o erro do adversário, fazer um gol e sair com a vitória", analisou.

Sobre buscar uma vaga como titular o atacante mantém o discurso da cautela e do respeito aos companheiros. Mas revela que tem conversado com o treinador para saber o que fazer para ganhar uma posição no 11 inicial.

"Eu venho trabalhando, me mantenho humilde respeitando meus companheiros e a decisão do nosso comandante. Todo jogador treina e almeja ser titular, não é diferente comigo. Venho trabalhando, aprimorando a parte física, tento absorver tudo o que ele (Rodrigo Santana) pede para mim. Tive uma conversa muito boa com ele dentro da sala e pertuntei em que poderia melhorar para jogar, porque eu quero jogar, estou me preparando bem para isso. Vou respeitar meus companheiros, claro, mas vou trabalhar muito forte para poder ter minhas oportunidades como titular também", falou.