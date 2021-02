A última rodada do Campeonato Brasileiro terá sua importância para o Atlético; mesmo já garantido matematicamente na fase de grupos da Libertadores e sem títulos de ser campeão brasileiro, o alvinegro pode engordar mais ainda a conta bancária. Para isso, basta um empate contra o Palmeiras.

Caso ratifique a terceira colocação na tabela, o time comandado por Jorge Sampaoli - o treinador, que está de saída para o futebol francês, está suspenso - terá premiação de R$ 29,7 milhões; o quarto colocado, hoje o São Paulo, ficara com quase dois milhões a menos.

Além disso, o Galo já tem praticamente garantida a melhor campanha dentro de casa na atual edição da competição mais importante do país. Com 43 pontos conquistados em BH, pode até perder para o Palmeiras que, dificilmente, deixará o topo da tabela neste quesito.

Para tomar a posição (no cenário de derrota da equipe mineira), o Inter, além de vencer o Corinthians, terá que tirar a diferença de 11 gols de saldo. No critério de número de vitórias, o primeiro de desempate, as duas equipes findariam com os mesmos 13 triunfos.