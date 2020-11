A sexta-feira (27) começou com reforços importantes na Cidade do Galo. Já sob comando do técnico Jorge Sampaoli e sua comissão, os atletas que não foram diagnosticados com a Covid-19 tiveram novas companhias no Centro de Treinamentos.

Após os 10 dias de isolamento e sem apresentarem mais sintomas , o goleiro Victor, o lateral-direito Guga, o zagueiro Réver, o volante Allan e o atacante Vargas.

O equatoriano Alan Franco, que estava fazendo quarentena em seu país, chegou em BH nesta manhã e deve participar das atividades do fim de semana.

O zagueiro Gabriel, por sua vez, ainda não voltou aos treinos. Por ter apresentado sintomas, o protocolo no caso dele prevê o retorno depois de 14 dias.

O goleiro Rafael, diagnosticado nesta quinta-feira (26), ficará afastado por, no mínimo, 10 dias. Jair e Éverson podem retornar na próxima semana, caso sejam testados negativos.

