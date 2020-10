Com o sonho de título no Campeonato Brasileiro vivo, o Atlético terá desafios muito importantes no mês de novembro, que se aproxima. Palmeiras, o atual campeão Flamengo e, no dia 14, o Corinthians. Para este último, inclusive, Sampaoli poderá ter até cinco desfalques na Neo Química Arena, contra uma equipe que busca desesperadamente se afastar do Z-4 da competição mais importante do país.

Recheado de gringos no elenco, o treinador atleticano corre o risco de ser muito afetado pela Eliminatória para a Copa do Mundo de 2022. Seguindo a tendência das últimas convocações, Savarino deve ser recrutado na Venezuela; Alan Franco, pelo Equador; Junior Alonso, pelo Paraguai.

Além do trio, surge também a possibilidade da perda do recém-contratado Matías Zaracho, que também tem grandes chances de chamado para defender a Argentina. Contudo, a grande novidade pode surgir da boca do técnico Tite. Com o risco de perder o lateral-esquerdo Alex Telles, jogador do Manchester United, que foi diagnosticado com o novo coronavírus, o comandante da Seleção Brasileira tem Arana como suplente imediato.

O time Canarinho encara Venezuela e Uruguai, pela terceira e quarta rodadas, respectivamente, do torneio eliminatório.

Problema na formação

Caso este cenário seja confirmado, Sampaoli terá que quebrar a cabeça para escalar os onze que enfrentarão o Corinthians pela 23ª rodada do Brasileirão.

Na esquerda, por exemplo, Allan seria a primeira opção; contudo, com o 'buraco' no meio de campo, também causado pelas convocações, o treinador terá que pensar melhor nesta decisão.

A ver.