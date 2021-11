Artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro, Hulk marcou dois gols contra o Corinthians no primeiro turno

A cada rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o torcedor atleticano se acostuma a ver a equipe tentar superar os desfalques no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o roteiro se repete no duelo com o Corinthians, às 19h, no Mineirão.

O Galo tem quatro ausências provocadas por convocações para as Eliminatórias. O zagueiro paraguaio Junior Alonso, o volante equatoriano Alan Franco, o atacante venezuelano Savarino e o atacante chileno Eduardo Vargas defenderão suas respectivas seleções e não poderão jogar nem nesta nem na próxima rodada do Brasileirão.

A lista de desfalques do Atlético ainda pode crescer por causa de problemas físicos. O atacante Keno, com um edema na coxa direita, não deve enfrentar o Corinthians. Já o volante Jair tenta se recuperar de fadiga muscular para estar em campo no Mineirão.

Sequência de vitórias

Para superar os desfalques, o Galo terá ao seu lado três trunfos. Mais de 50 mil torcedores garantiram presença no Mineirão nesta quarta-feira. No embalo da torcida, o time comandado por Cuca busca ampliar o aproveitamento de 88,89% como mandante. Já são 12 vitórias seguidas em casa.

Além do apoio de um estádio lotado e do alto rendimento nos jogos no Gigantes da Pampulha, o Atlético leva a campo uma hegemonia recente em duelos com o Corinthians. Nos últimos quatro confrontos entre os alvinegros, os mineiros saíram de campo com três pontos em cada um desses embates.

No primeiro turno desta edição do Campeonato Brasileiro, o Galo venceu, de virada, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Hulk marcou os dois gols da equipe do técnico Cuca.

O Atlético também levou a melhor nas duas partidas válidas pelo último Brasileirão. No Mineirão, venceu por 2 a 1. Em São Paulo, o triunfo por 2 a 1.

A série de vitórias sobre o Corinthians, entretanto, começou ainda em 2019. Na antepenúltima rodada do campeonato nacional daquele ano, o Galo venceu o duelo no Independência por 2 a 1.

ATLÉTICO X CORINTHIANS

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair), Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Diego Costa

Técnico: Cuca

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Giuliano, Du Queiroz e Róger Guedes; Renato Augusto

Técnico: Sylvinho

DATA: 10 de novembro de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Éder Alexandre e Helton Nunes, todos de Santa Catarina

VAR: Rafael Traci (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere

