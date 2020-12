Negociado pelo Atlético com o Corinthians, o meia venezuelano Romulo Otero termina 2020 com um feito nos números do time mineiro na temporada. Ele foi o autor do único gol de falta da equipe no ano que vai dando adeus neste quinta-feira (31).

O tento anotado pelo "Escorpião" foi marcado em 20 de fevereiro, no duelo contra o Unión, da Argentina, na partida de volta que resultudou na precoce eliminação dos brasileiros na Copa Sul-Americana.

Sem um especialista nas cobranças, mesmo com tantas contratações realizadas no segundo semestre, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, o Atlético não conseguiu ampliar os números no quesito. Tendo diversos batedores consagrados em sua história, como Éder Aleixo, atual membro da comissão técnica, o alvinegro terá que encontrar um especialista para 2021.

Hoje, Hyoran, Keno e alguns outros jogadores revezam nas tentativas. Contudo, sem sucesso.

