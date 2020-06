Mais uma semana de alívio. Assim pode ser definida a vida do Atlético, que, mais uma vez, não registrou mais casos de Covid-19 no elenco. O único jogador identificado com o coronavírus, assintomático, foi o equatoriano Cazares.

Com isso, Jorge Sampaoli poderá seguir as atividades normalmente, com todos os atletas juntos durante os treinamentos.

"Após praticamente um mês de volta aos trabalhos, nós encerramos a semana passada com uma nova bateria de testes nos jogadores e comissão técnica e, novamente, todos deram negativo. Com isso, damos prosseguimento ao nosso planejamento", revela Rodrigo Lasmar, chefe do Departamento Médico do alvinegro.

"Tivemos apenas um caso positivo que é do atleta Cazares, que segue sob os olhares do departamento médico, em casa. O protocolo continua sendo seguido normalmente com os demais na Cidade do Galo", acrescenta.