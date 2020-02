Interromper a sequência sem vitórias, que já chega a três partidas, é o objetivo principal do Atlético na partida deste domingo (9), contra a URT, às 18h, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, no confronto que fecha a quinta rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro.

Os dois times brigam pelo G-4 do Estadual, grupo que garante classificação às semifinais da competição. No caso da URT, que é sexta colocada, só uma vitória a faz integrar essa elite. O Galo, dependendo dos resultados dos concorrentes, pode precisar de um empate ou nem correr o risco de perder uma vaga.

O zagueiro Igor Rabello,com certeza, será titular do time do Atlético na partida deste domingo contra a URT, no Zama Maciel, em Patos de Minas, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro

Como o jogo entre URT e Atlético é o último da quinta rodada do Estadual, eles entrarão em campo sabendo os resultados de todos os integrantes da parte de cima da tabela de classificação. Os dois clubes ainda estão invictos neste Campeonato Mineiro.

Dúvidas

A escalação do Atlético de Rafael Dudamel é uma incógnita. Após a derrota de 3 a 0 para o Unión, da Argentina, na última quinta-feira (6), em Santa Fé, partida de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, o treinador atleticano declarou que é importante o time voltar a vencer, pois precisa recuperar a confiança num momento em que começa a disputar confrontos decisivos na temporada.

Na lista de relacionados ele leva força máxima a Patos de Minas, mas a questão física deve impedir que escale um time titular diante da URT. Além da volta da Argentina ter demorado demais, com o a delegação só chegando a Belo Horizonte no meio da manhã deste sábado (7), o Atlético já tem uma decisão na próxima quarta-feira (12), quando faz com o Campinense-PB o jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil.

Este confronto, em que o Galo joga pelo empate para chegar à segunda fase, será disputado no Estádio Amigão, em Campina Grande, às 21h30.

Além do aspecto físico, mudanças podem acontecer no time do Atlético por causa do baixo rendimento de alguns jogadores diante do Unión. A dupla de zaga mesmo, formada por Réver e Gabriel, foi muito criticada, assim como todo o setor ofensivo.

Desfalques

Na URT, o técnico Ademir Fonseca terá dois desfalques, o meia Carlos Magno e o atacante Fernandinho, machucados.

O primeiro, que sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho, passou por cirurgia e não joga mais neste Campeonato Mineiro. Seu substituto será Júnior Lemos.

A vaga de Fernadinho no ataque é disputada por quatro jogadores, com Kesley sendo o favorito para começar jogando. Correm por fora Euler, Flávio Paulino e Patrick.

Se o Atlético vem enfrentando já uma maratona de jogos neste início de temporada, a URT não entra em campo desde 29 de janeiro, quando venceu a Caldense por 1 a 0, também no Zama Maciel.

Seu jogo contra o Boa Esporte, em Varginha, pela quarta rodada, que seria no final de semana passado, foi adiado por causa da participação do adversário na Copa do Brasil e só será disputado no próximo dia 19.

A FICHA DO JOGO

URT

Neguete; Jefferson, Audálio, Josué e Izaldo; Márcio Passos, Valkenedy e Júnior Lemos; Pitbul, Roni e Kesley.

Técnico: Ademir Fonseca

ATLÉTICO

Michael; Patric, Igor Rabelo, Gabriel (Maidana) e Fábio Santos; Zé Welison, Jair (Dylan) e Nathan; Edinho, Di Santo (Ricardo Oliveira) e Marquinhos (Hyoran).

Técnico: Rafael Dudamel

DATA: 9 de fevereiro de 2020

MOTIVO: 5ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

LOCAL: Estádio Zama Maciel

CIDADE: Patos de Minas

ARBITRAGEM: Emerson Almeida Ferreira, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcyano da Silva Vicente

TRANSMISSÃO: Premiere