Um dos motivos para o Atlético não estar na liderança ou, no mínimo, próximo ao líder Internacional é a campanha irregular contra equipes da parte de baixo da tabela de classificação do Brasileiro. Considerando os pontos que disputou em confrontos que teve com os sete últimos colocados, o Galo obteve somente 52,7% de aproveitamento.

Longe do número ‘mágico’ – 45 pontos, que garantem a permanência na Série A –, Vasco, Bahia, Sport, Fortaleza, Goiás, Coritiba e Botafogo formam o grupo dos piores times do campeonato. E diante destes sete clubes, os comandados de Jorge Sampaoli fizeram, até agora, 12 duelos, tendo como campanha seis vitórias, um empate e cinco derrotas.

O revés mais recente foi o da noite desta quarta-feira (3), o 1 a 0 a favor do Esmeraldino, na Serrinha.

Desses 36 pontos em disputa, o Galo conquistou 19. Ou seja, deixou 17 pontos para trás, o que vem sendo crucial para ter se distanciado da luta pelo título.

Em terceiro lugar, com 60 pontos, o Atlético está a cinco do Inter e a um do Flamengo. Nesta quinta (4), o Urubu encara o Vasco, no Maracanã, enquanto o Colorado visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

O Atlético teve sua quinta derrota contra uma das sete piores equipes do Brasileiro

Confira os jogos do Atlético contra os sete últimos colocados neste Brasileiro

19/8/20 - Botafogo 2 x 1 Atlético - Engenhão

6/9/20 - Coritiba 0 x 1 Atlético - Couto Pereira

4/10/20 - Atlético 4 x 1 Vasco - Mineirão

7/10/20 - Fortaleza 2 x 1 Atlético - Castelão

10/10/20 - Atlético 3 x 0 Goiás - Mineirão

19/10/20 - Bahia 3 x 1 Atlético - Pituaçu

24/10/20 - Atlético 0 x 0 Sport - Mineirão

25/11/20 - Atlético 2 x 1 Botafogo - Mineirão

26/12/20 - Atlético 2 x 0 Coritiba - Mineirão

23/1/21 - Vasco 3 x 1 Atlético - São Januário

31/1/21 - Atlético 2 x 0 Fortaleza – Mineirão

3/2/21 - Goiás 1 x 0 Atlético - Serrinha