Apesar de ter a segunda defesa mais vazada da Série A, entre os dez primeiros colocados da competição, são 42 gols sofridos em 34 partidas, média de 1,23, o Atlético integra a seleção Bola de Prata da competição, premiação mais tradicional do Campeonato Brasileiro, atualmente mantida pela ESPN, com dois defensores, o zagueiro Junior Alonso e o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

O desempenho ruim do time de Jorge Sampaoli no sistema defensivo não é culpa apenas dos jogadores do setor, evidentemente, e no caso específico de Arana, sua avaliação, com certeza, leva em conta também a grande participação ofensiva, inclusive com gols.

Alonso não é o único estrangeiro no time ideal do Brasileirão após a 34ª rodada. Ele forma dupla com o também paraguaio Gustavo Gómez, do Palmeiras. Ainda na defesa, aparece o lateral-direito chileno Isla, do Flamengo, que tem outro gringo na equipe, o meia-atacante uruguaio Arrascaeta.

O rubro-negro carioca é o clube com mais jogadores naquela que pode ser chamada de seleção do Brasileirão até agora, pois o meia Gérson também integra o time.

Uma curiosidade é que o meia-atacante Thiago Galhardo, que deixou recentemente o Internacional para defender o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por empréstimo, aparece no time ideal, reflexo do seu grande desempenho na competição principalmente no turno.

A premiação da Bola de Prata tem como base as notas que jornalistas dão aos jogadores em todas as partidas do Campeonato Brasileiro. O time é formado com os atletas que têm as melhores médias em cada posição.