Uma das edições mais disputadas dos últimos anos, o Campeonato Brasileiro 2020 tem um novo líder. Após a goleada por 5 a 1 sobre o São Paulo, em pleno Morumbi, o Internacional chegou ao topo da competição mais importante do país e viu a chance de dar a volta olímpica ficar mais viva.

Com 59 pontos, dois a mais que o Tricolor, o Colorado abriu cinco de vantagem para o Atlético, terceiro colocado. Contudo, os mineiro têm um jogo a menos. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de caneco dos gaúchos dispararam após o triunfo na capital paulista. Nesta manhã de quinta-feira (21), elas são de 48%. No início da rodada, eram de 28,8%.

Já o São Paulo, comandado por Fernando Diniz, despencou de 38,8% para 14,5%. O Atlético, por sua vez, caiu de 20,8% para 19%.

Cabe lembrar que Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira e os números poderão sofrer alterações. O rubro-negro tem 7.9% de chances de ser campeão e o alviverde aparece com 7.8%.