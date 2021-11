Atlético e América se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro no Mineirão

Atlético e América estão escalados para o clássico mineiro a partir de 16h, no Mineirão. No duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético terá novidades na defesa e no ataque. Já o América entrará em campo com o mesmo time da rodada anterior.

No Galo, Mariano volta ao time titular, assim como o zagueiro Nathan Silva, que cumpriu suspensão na rodada passada. Os atacantes Savarino e Vargas são as novidades ofensivas no time alvinegro, enquanto Diego Costa fica no banco de reservas.

O técnico Cuca escalou o Atlético com: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Savarino; Hulk e Vargas.

Por causa do desgaste físico, o volante Jair será desfalque no Atlético. Na rodada passada, ele já havia ficado no banco de reservas e entrado apenas no início do segundo tempo da vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1.

Além do camisa 8, o Galo não conta com o armador argentino Nacho Fernández, suspenso, e com Keno, que ainda se recupera de edema na parte posterior da coxa direita.

O volante Alan Franco, convocado pela seleção do Equador, já viajou para defender a equipe de seu país nas Eliminatórias Sul-Americanas e também não participa do clássico mineiro.

Escalação do América

Do lado do Coelho, o técnico Marquinhos Santos não precisou lidar com nenhum desfalque. Em relação à vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 1, na rodada passada, Rodolfo foi trocado por Felipe Azevedo.

O América está escalado para enfrentar o Atlético com: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo.