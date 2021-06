Após a derrota para o Ceará, por 2 a 1, no Castelão, nessa quinta-feira (24), o Atlético volta suas atenções para o confronto com o Santos, neste domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O time comandado por Cuca fez um trabalho regenerativo, na manhã desta sexta (25), na academia do hotel onde está hospedado em Fortaleza. Às 15h, a delegação viaja direto para São Paulo, com previsão de chegada às 18h25 na capital paulista.

No sábado (26), às 10h, o Galo fará uma atividade no CT do Palmeiras, encerrando a preparação para o jogo contra o Peixe. No mesmo dia, às 14h, está prevista a viagem para Santos.

O retorno a Belo Horizonte acontece na segunda-feira (28), às 11h.