Fora de apenas três jogos desde que chegou ao Atlético, todos eles por estar servindo a seleção paraguaia, o zagueiro Junior Alonso completará 20 partidas com a camisa do Alvinegro neste sábado (24), no duelo contra o Sport-PE, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de tropeços contra Fluminense (1-1) e Bahia (1-3), o Atlético ocupa a terceira colocação da competição mais importante do país, com 31 pontos; são três a menos que Internacional e Flamengo, que têm um jogo a mais.

Entrevistado nesta sexta-feira (23) na Cidade do Galo, Alonso destacou a importância de um triunfo sobre o Leão da Ilha. O jogo está marcado para às 21h, no Mineirão.

"É uma partida importante em casa, sempre com a obrigação de ganhar. Sabemos que cada partida é muito importante, porque estamos brigando lá em cima pela ponta do campeonato. Essa partida não vai ser exceção. Sabemos que temos a obrigação de ganhar, de jogar bem, de jogar melhor. Estamos preparados para isso e para seguir em busca de todos os objetivos", disse o paraguaio.

"Sabemos que a maioria dos rivais estão esperando em seu campo, frente ao seu gol, querendo sair em contra-ataque. É algo que devemos melhorar, tentar jogar mais próximos uns dos outros, marcando, estando mais próximos do rival para assim evitar as transições. É algo que estamos treinando, é algo que devemos melhorar. E também acreditamos que se aproveitarmos as oportunidades de gol que tivermos e se estivermos bem na defesa, achamos que tudo pode ir muito melhor", acrescentou.

Com 7 vitórias e um empate em Belo Horizonte, o Atlético é o time com melhor campanha como mandante da Série A. Além disso, com os 31 gols anotados, também ostenta o ataque mais positivo, até o momento.

Com 20 pontos, o time de Recife ocupa a 12ª colocação e vem a BH com o intuito de quebrar uma série de quatro jogos sem vitórias no Brasileirão.