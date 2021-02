O Atlético encara o Fluminense, nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada da Série A, tentando encerrar o jejum de cinco jogos e quase dois meses sem vitória fora de casa no Brasileirão.

A última vez que o Galo conquistou os três pontos numa partida longe de Belo Horizonte foi em 12 de dezembro do ano passado, quando fez 1 a 0 no Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, com um gol do chileno Eduardo Vargas. O confronto foi válido pela 25ª rodada.

Marony pode ser titular do Atlético nesta quarta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, substituindo o lesionado Keno

Depois da vitória sobre o Furacão, o time de Jorge Sampaoli perdeu para o então líder São Paulo, quatro dias depois, no Morumbi. Neste ano, o Atlético ainda não venceu fora de casa.

Empatou com Bragantino (2 a 2) e Grêmio (1 a 1) e vem de derrotas para Vasco (3 a 2) e Goiás (1 a 0), equipes que ocupam a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Mudanças

Para tentar encerrar o jejum de vitórias como visitantes, Sampaoli deve promover mudanças no Galo em relação ao time que foi derrotado pelo Esmeraldino na última quarta-feira (3).

Ele não conta com Jair, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Allan, que reencontra o Fluminense, onde fez grande temporada em 2019, será o primeiro volante. Nathan e Alan Franco disputam a condição de segundo, com Hyoran sendo o meia.

Na defesa, Guga volta à lateral direita e o setor terá ainda Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana. De toda forma, não se pode descartar um time com três zagueiros, pois ele levou cinco jogadores da posição para o Rio de Janeiro, já que Gabriel, Igor Rabello e Bueno também integram a deleção que viajou na tarde da última terça-feira (9) para a capital carioca.

No ataque, outra dúvida de Jorge Sampaoli. Sem Keno, ele vinha usando Eduardo Vargas e Eduardo Sasha, mas o Atlético perdeu força pelo lado esquerdo e Marrony, que foi mais eficiente diante do Goiás, na derrota por 1 a 0, na semana passada, pode ganhar a posição. Se isso acontecer, o chileno deve deixar o time mais uma vez.

Outro aspecto que pode determinar a entrada de Marrony é a força do time carioca no seu lado direito, que conta com os garotos Calegari e Luiz Henrique, revelações das categorias de base e que vivem bom momento no Campeonato Brasileiro.

No Fluminense, o zagueiro Lucas Claro perdeu o pai, vítima da Covid-19, no último domingo, e não participou dos últimos dois treinos. Mas se colocou à disposição para jogar e a decisão fica com o técnico Marcão, que tem como opção Matheus Ferraz, ex-América.

A FICHA DO JOGO

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Yuri (Luccas Claro) e Egídio; Yago, Martinelli e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca. Técnico: Marcão

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Nathan e Hyoran; Savarino, Eduardo Vargas e Eduardo Sasha (Marrony). Técnico: Jorge Sampaoli

DATA: 10 de fevereiro de 2021

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Manis e Miguei Ribeiro da Costa. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira; todos de São Paulo

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere