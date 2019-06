O Atlético-MG recebe o CSA, neste domingo, às 19 horas, no Independência com a intenção de ampliar o seu bom começo no Campeonato Brasileiro. Embalados após a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Unión La Calera com atuação decisiva do goleiro Victor, a equipe volta ao Independência pela sétima rodada da competição tentando voltar a se entusiasmar também na competição nacional.



O clube mineiro possui 12 pontos, um a menos que o líder Palmeiras, que perdeu temporariamente os três pontos obtidos na vitória contra o Botafogo, em Brasília, anulada pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por suposto uso indevido do VAR -, agora tem 13 em vez de 16 e no mesmo horário visita a Chapecoense na Arena Condá.



"Todos os jogadores estão fazendo um bom trabalho e o reflexo está na tabela de classificação. Então, é seguir da mesma maneira. São jogos muito difíceis, o campeonato é muito difícil e a gente sabe disso", comenta o atacante colombiano Yimmi Chara. Ele deve voltar a ser aproveitado no ataque atleticano, mas desta vez provavelmente ao lado de Alerrandro, que pode voltar a ter uma oportunidade no lugar de Ricardo Oliveira, ainda lesionado no ombro direito.



Quem deve retornar também é o zagueiro e capitão Réver, que está fora do time desde a vitória contra o Flamengo por 2 a 1, na quinta rodada, quando fraturou o nariz. Ele será o substituto de Leonardo Silva, que sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.



"O Réver é um profissional de altíssimo nível e que tem muita vontade de treinar e jogar. Quebrou o nariz em um jogo importante, deu pique, caindo, tonto. E, no dia seguinte, a preocupação dele era saber quando poderia voltar a treinar. Ele sentiu muito ficar fora desses jogos, até pediu para jogar mesmo com dor, mas não tinha condições", elogiou o interino Rodrigo Santana.

