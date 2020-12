Apesar de não poderem gozar de férias na atual temporada, devido ao novo calendário provocado pela pandemia do novo coronavírus, os jogadores do Atlético terão o maior período sem jogos oficiais desde que a Covid-19 fez parar o futebol nos quatro cantos do mundo. Do duelo deste sábado (26) contra o Coritiba até o próximo, em 11 de janeiro, contra o Redbull Bragantino, serão 16 dias sem entrar em campo.

Para se ter ideia, do jogo contra o Villa Nova, em 14 de março, até o retorno das partidas, em 26 de julho, contra o América, o Galo viveu hiato de 134 dias de 'inatividade' (sem jogos).

Já com a bola rolando, o elenco ficou, no máximo, 11 dias sem atuar. Isso aconteceu no intervalo entre os duelos contra Botafogo e Internacional, em 25/11 e 06/12.

Com tempo de sobra para ajustar os ponteiros, o técnico Jorge Sampaoli poderá corrigir os erros cometidos nas últimas rodadas e, assim, seguir na briga pelo título do Brasileirão; algo que, no momento, é sonho distante. Com sete pontos a menos que o líder São Paulo, o Galo tem apenas 8% de chances de dar a volta olímpica na atual edição, de acordo com os matemáticos da UFMG. Contudo, uma vaga direta na Libertadores de 2021 seria um "prêmio de consolação" de luxo; neste quesito, as possibilidades superam à casa dos 90%.