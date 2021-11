O Atlético terá três mudanças para o confronto com o Grêmio, nesta quarta-feira (3), às 21h, em jogo adiado da 19ª rodada do Brasileirão.

O zagueiro Réver fica com a vaga de Nathan Silva, suspenso, Tchê Tchê começa jogando no lugar de Jair, que fica no banco de reservas, e Diego Costa preenche a lacuna deixada por Keno, com dores no joelho.

Confira abaixo a escalação do Atlético: