Ter o atacante Marinho em 2019 virou uma espécie de missão para a diretoria do Atlético. Entrevistado durante o sorteio da Copa Libertadores, realizado nesta segunda-feira (17), no Paraguai, o diretor de futebol Marques admitiu o interesse no atleta do Grêmio e afirmou que ele está, de fato, na mira do clube.

Conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia, o alvinegro trabalha em duas frentes para que o negócio com o Tricolor Gaúcho seja feito com sucesso. A primeira delas, envolveria uma troca de atletas, sendo o principal deles o lateral-direito Marcos Rocha.

Contudo, como renovou com Léo Moura, o time sulista não demonstrou interesse em contar com o ex-camisa 2 do Galo, que em 2018 foi emprestado ao Palmeiras. Rocha, que curte férias ao lado da família, em Sete Lagoas, pode seguir no clube paulista, que deseja adquiri-lo de forma definitiva.

O "Plano B" de Marques e companhia seria trazer Marinho, que defendeu o Cruzeiro em 2015, por empréstimo e, sem abrir mão de qualquer atleta do elenco, bancar de forma integral o salário do atacante de 28 anos.

Marinho em 2018:

Jogos: 21

Libertadores - 1

Brasileirão - 13

Super League (China) - 5

Copa do Brasil - 2

Gols: 1

Assistências: 6