O Atlético travou uma disputa fora de campo contra o goleiro Uilson, ex-atleta do clube. Em seu perfil no Twitter, o vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido da Cunha, explicou a situação.

“Ex-goleiro Uilson acionou o Atlético na Justiça do Trabalho, pleiteando mais de um milhão e seiscentos mil reais. Hoje, o TRT acolheu quase que a integralidade do recurso do clube. O jogador ‘ganhou’ R$ 20 mil e terá que pagar R$ 160.000 mil de honorários. Saiu devendo”, disse.

Uilson pleiteava mais de 1,600 milhão, exigindo que fossem pagas dívidas relacionadas a salários, férias, 13° etc.

No fim das contas, o goleiro obteve apenas saldo de R$ 44 mil.

Pelo alvinegro, Uilson disputou 13 partidas e sofreu 14 gols. No início deste ano, ele deixou a Cidade do Galo rumo ao Coimbra.