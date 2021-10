A boa fase em campo tem rendido sucesso ao Atlético também fora das quatro linhas. Nesta segunda-feira, o clube alvinegro ultrapassou a marca de 75 mil sócios ativos. Assim, o Galo na Veia se tornou o maior programa de sócio-torcedores do futebol brasileiro.

De acordo com levantamento do site Goal.com, divulgado há dez dias, o clube com mais sócios adimplentes até então era o Internacional, com 75 mil – o Galo tinha 73.241.

O pódio de clubes com mais associados ativos tinha ainda o Flamengo, com 66.366. Grêmio, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Santos, nesta ordem, fechavam o Top 10.

A atual gestão do Atlético tem como meta levar o Galo na Veia a 100 mil sócios adimplentes. “O Galo na Veia é fundamental para que tenhamos um time cada vez mais forte", destacou o presidente Sérgio Coelho.

Até o fim deste ano, está previsto o lançamento da primeira modalidade com arrecadação voltada exclusivamente para o futebol feminino: o Galo na Veia Vingadoras.

Atualmente, o programa GNV tem quatro modalidades (Forte e Vingador, Preto, Prata e Branco) que têm benefícios como desconto no ingresso, prioridade de compra, desconto nas Lojas do Galo e em parceiros do clube.

