A quinta-feira (3) foi positiva para as equipes mineiras que entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Jogando no estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada-RS, o Galo venceu o Internacional por 2 a 1, garantiu com antecipação a classificação para as quartas de final e, de quebra, voltou à liderança da competição.

O Alvinegro chegou ao triunfo com gols de Giovani e Guilherme Santos. Matheus Cardorini descontou para o Colorado.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 34 pontos, e agora torce para que o Corinthians, terceiro colocado, com 31 pontos, não vença o São Paulo, nesta quinta, às 19h, para se manter na ponta da tabela.

O Inter, por sua vez, caiu para a 10ª colocação, com 23 pontos, a um ponto do grupo dos oito primeiros que avançam à próxima fase da competição.

A equipe alvinegra volta a campo na próxima segunda-feira, para encarar o Fluminense, às 15h30, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova.

Um dia ante, o Internacional vai enfrentar o Corinthians, às 16h, no Parque São Jorge, em São Paulo.

Coelho vivo

Em duelo realizado no estádio das Alterosas, o América venceu o Botafogo por 3 a 2, e encerrou a sequência de três derrotas no campeonato.

Gustavinho, Kawê e Einstein marcaram para o Coelho, enquanto Ênio e Marcos Vinícius balançaram as redes pelo time da Estrela Solitária.

Com o triunfo, o Alviverde subiu para a 14ª colocação, agora com 18 pontos. Restando três rodadas em disputa, o Alviverde tenta tirar a diferença de seis pontos para o 8ª colocado, atualmente o Vitória, para avançar às quartas de final.

O América volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Vasco, às 15h30, no Nivaldão, em Nova Iguaçu.

No mesmo dia e horário, o Botafogo recebe o Sport, no CEFAT, em Niterói.

Cruzeiro

Na última quarta-feira, o Cruzeiro foi derrotado pelo Ceará por 3 a 2, no Sesc Venda Nova, e não tem mais chances de classificação.

Com 14 pontos, na 18ª colocação, a Raposa segue em péssima fase no torneio. Nos últimos nove jogos, a equipe celeste perdeu oito e empatou um.

O último triunfo do time estrelado no torneio foi no dia 18 de outubro, quando venceu o Palmeiras por 2 a 1, no estádio das Alterosas, em duelo da 7ª rodada do campeonato.

Os comandados do técnico Gilberto Fonseca vão buscar a reabilitação diante do Grêmio, neste domingo, às 15h30, no Centro de Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.