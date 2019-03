Foi difícil, nos minutos finais como o atleticano está acostumado, mas a vitória aconteceu. O Atlético bateu o América por 3 a 2 no Mineirão, na tarde deste domingo (17), e garantiu de forma antecipada a primeira posição na fase classificatória do Estadual. Os gols do jogo foram marcados por Réver e Alerrandro, duas vezes, para o Atlético, com Felipe Azevedo e Paulão anotando os tentos americanos.

A vitória colocou o Atlético em boa condição no Mineiro, já que nenhum clube consegue mais alcançar o Alvinegro, que termina a primeira fase sem que nenhuma outra equipe possa ameaçá-la e terá vantagens ao longo do mata-mata.

É que o Cruzeiro, que venceu o Tupi por 3 a 0 no sábado e ganhou de presente a vice-liderança com a derrota do América, não alcança mais o Atlético no número de vitórias (8 a 6). A primeira fase da disputa contempla apenas mais um jogo e mesmo que o Galo perca para o Tupynambás na última rodada e a Raposa vença a Caldense, seriam 8 vitórias alvinegras e sete celestes.

O jogo

A partida valia muito, já que tinha tudo para definir o líder isolado do Campeonato Mineiro na penúltima rodada da fase classificatória. Dentro de campo o que se viu foi um jogo mais acirrado, duro em determinados lances de faltas mais fortes, sem tanta técnica.

O América, que havia perdido a segunda colocação para o Cruzeiro (que no sábado venceu o Tupi), queria quebrar o tabu, já que desde 2005 não vencia o Atlético no Mineirão em jogos do Campeonato Mineiro. Para isso, o técnico Givanildo Oliveira apostou na dinâmica de seus volantes, Zé Ricardo e Juninho, e no jovem Matheusinho para tentar acelerar a transição na meia-ofensiva.

Já o Atletico, que não queria perder a liderança, usou o que tinha de melhor. Por isso o técnico Levir Culpi, que está pressionado pelos resultados ruins na Copa Libertadores, abdicou de escalar reservas no Estadual. E de forma tímida também mudou o esquema de jogo, desistindo dos três volantes e apostando no Uruguaio Terans na vaga de Elias.

Quem saiu na frente foi o Alvinegro, que abriu o placar com um gol do zagueiro Réver, que aproveitou sobra do escanteio dentro da área, após o meia-atacante Luan acertar o travessão: 1 a 0.

O América não sentiu o baque e buscou o empate ainda no primeiro tempo. Coube ao meia-atacante Felipe Azevedo igualar o marcador quase nos minutos finais da primeira etapa. Após cobrança de escanteio, o meio-campista americano também pegou sobra dentro da área e empurrou a bola para o fundo das redes de Victor: 1 a 1.

As duas equipes foram para o segundo tempo para respirar e buscar estratégias que auxiliassem na vitória, fosse do lado atleticano ou do alviverde.

E o que parecia era que o Atlético conseguiria essa vantagem. Aos 13 minutos o meia Matheusinho foi expulso, após entrada perigosa em Cazares. Com um a mais em campo o Galo desempatou o jogo. Alerrandro, agora o artilheiro isolado do Campenato Mineiro com seis gols, fez o segundo para a alegria dos mais de 43 mil atleticanos, que, segundo cálculos oficiais de público divulgados no sistema de som do estádio, compareceram ao Mineirão.

Com um a menos a situação não ficou fácil para o América, que apesar de tudo ainda alcançou o empate. Paulão Caveirão fez de cabeça em mais uma cobrança de escanteio.

Paulão "Caveirão" aos 21 minutos do segundo tempo subiu mais do que todo mundo na área do Atlético empatou. Nem mesmo os dois jogadores de altura elevada, Leonardo Silva, que havia entrado na vaga de Réver, que estava gripado, e Igor Rabello, o novato de 2019, conseguiram impedir o gol americano: 2 a 2.

Mas o sorriso de canto de boca do americano durou pouco. O Atlético foi para cima do Coelho e conseguiu a vitória nos minutos finais. Alerrandro marcou o segundo dele e além de garantir os três pontos para o Galo, assumiu de vez a artilharia isolada do Estadual com sete gols.

No meio da semana o Atlético enfrenta o Tupynambás, em Juiz de Fora, às 21h30 de quarta-feira. Como todos os jogos acontecerão no mesmo horário, o América enfrenta o Guarani, no Independência.

ATLÉTICO 3 X 2 AMÉRICA



Motivo: 10ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Minerão, em BH

Arbitragem: Emerson de Almeida Ferreira

Auxiliares: Celso Luiz da Silva e Ricardo Júnior de Souza

Gol: Réver, aos 27 min, e Felipe Azevedo, aos 37 min do 1º tempo; Alerrandro, aos 18 min, Paulão, aos 21 min, e Alerrandro, aos 45 minutos do 2º tempo.

Cartão amarelo: Réver, Igor Rabello (CAM); Paulão, Leandro Silva, Júnior Viçosa (AME)

Cartão vermelho: Matheusinho (AME)

Público: 43.137

Renda: R$ 613.634,00

ATLÉTICO - Victor; Guga, Réver (Leonardo Silva), Igor Rabello e Fábio Santos; Adílson, Zé Welison (Vinícius Goes), Terans (Chará) e Cazares; Alerrandro e Luan. Técnico: Levir Culpi.

AMÉRICA - Fernando Leal; Leandro Silva, Diego Jussani, Paulão e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Matheusinho, Marcelo Toscano (Sabino) e Felipe Azevedo; Júnior Viçosa (França). Técnico: Givanildo Oliveira