O Atlético encerrou uma sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Jogando na Ilha do Retiro, o Galo venceu o Sport, por 3 a 2, na tarde deste domingo (21), pela 37ª rodada da competição.

A equipe alvinegra chegou ao triunfo com gols de Jair, aos seis minutos do primeiro tempo, e Rafael Thyere (contra), aos quatro minutos, e Marrony, aos 52 minutos da segunda etapa.

Dalberto, aos 32 minutos da primeira etapa, e Thiago Neves, de pênalti, aos 39 minutos do segundo tempo, balançaram as redes para o Leão.

A infração que gerou o gol de Thiago surgiu após um lance polêmico dentro da área, em que Marrony atingiu o lateral-direito Patric no rosto, com o braço, e o árbitro assinalou a falta com a ajuda do VAR.

Minutos depois, Marrony se redimiu e marcou o gol da vitória alvinegra, após bela jogada individual pelo lado esquerdo de ataque.

Como fica?

Com o resultado, o Atlético chegou aos 65 pontos, subiu provisoriamente para a terceira colocação e está perto de garantir uma vaga na fase grupos da próxima Copa Libertadores.

Caso o Fluminense, quinto colocado, com 60 pontos, não vença o Santos, neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, os comandados do técnico Jorge Sampaoli conquistarão esse objetivo já nesta rodada.

Outro time na disputa pela vaga direta no principal torneio do continente é o São Paulo, quarto colocado, também com 63 pontos. O Tricolor Paulista fecha a 37ª rodada do Brasileiro nesta segunda, diante do Botafogo, às 20h, no estádio Nilton Santos.

O Sport, mesmo com a derrota, está livre do risco de rebaixamento.

Com 42 pontos, na 14ª colocação, o time pernambucano foi beneficiado com o empate do Vasco com o Corinthians. Com 38 pontos, na 17ª colocação, o cruzmaltino não pode mais alcançar o Leão na tabela.

Próximos passos

A última rodada do campeonato será toda disputada na próxima quinta-feira, às 21h30.

No Mineirão, o Atlético vai encarar o Palmeiras, que provavelmente deverá mandar uma equipe alternativa, já pensando no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, diante do Grêmio, três dias depois.

Já o Sport, na busca por uma vaga na Copa Sul-Americana, vai duelar com o Athletico-PR, na Arena Baixada, em Curitiba.

A FICHA DO JOGO

SPORT 2 X 3 ATLÉTICO

SPORT

Luan Polli; Chico (Ewerton), Adryelson e Thyere; Patric, Marcão Silva (Luciano Juba), Ronaldo Henrique (Márcio Araújo), Thiago Neves e Júnior Tavares; Marquinhos (Gustavo Oliveira) e Dalberto (Pedrão). Técnico: Jair Ventura

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Zaracho), Allan e Calebre (Alan Franco); Savarino, Eduardo Sasha (Vargas) e Keno (Marrony). Técnico: Jorge Sampaoli

DATA: 21 de fevereiro de 2021

ESTÁDIO: Ilha do Retiro

CIDADE: Recife

MOTIVO: 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos do Paraná

VAR: Wagner Reway (PB)

CARTÕES AMARELOS: Ronaldo Henrique, Dalberto e Gustavo Oliveira (Sport); Júnior Alonso, Guilherme Arana, Eduardo Sasha e Marrony (Atlético)

CARTÃO VERMELHO: Jorge Sampaoli (Atlético)

GOLS: Dalberto, aos 32 minutos do primeiro tempo e Thiago Neves, aos 39 minutos do segundo tempo (Sport); Jair, aos seis minutos do primeiro tempo, Rafael Thyere (contra), aos quatro minutos do segundo tempo, e Marrony, aos 52 minutos do segundo tempo