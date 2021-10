Hulk marcou o primeiro gol do Atlético na virada sobre o Cuiabá, por 2 a 1, no Mineirão

O Atlético deu mais um passo para conquistar o título do Brasileirão depois de 50 anos. No Mineirão, a torcida alvinegra sofreu um baque quando Nathan Silva marcou um gol contra logo aos dois minutos de jogo. Porém, com gols de Hulk e Jair, o Galo virou o placar sobre o Cuiabá para 2 a 1 ainda no primeiro tempo. O 18º triunfo na competição deixou o time ainda mais isolado na liderança.

Onze pontos. Essa é a vantagem do Atlético para o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza. Para o Flamengo, a distância aumentou para 13 pontos. Neste domingo (23), o Galo aproveitou que o Rubro-Negro havia perdido o Fla-Flu na véspera e disparou na ponta da tabela.

O Flamengo tem dois jogos a menos que o Atlético e pode diminuir a desvantagem para sete pontos. Já o Fortaleza, que saltou para a segunda colocação, tem uma partida a mais que o Galo.

Quem pode assumir a vice-liderança nesta segunda-feira é o Palmeiras. O Alviverde recebe o Sport no Allianz Parque e pode ficar a dez pontos do Galo. Porém, a equipe paulista é mais uma que terminará a rodada com um jogo a mais que o líder do Brasileirão.

Reação alvinegra

Os 30.627 atleticanos no Mineirão se assustaram logo aos dois minutos. Depois de lançamento longo, Nathan Silva tentou recuar para Everson, mas a bola passou pelo goleiro e morreu nas redes.

A desvantagem, entretanto, durou apenas dois minutos. O empate do Atlético veio com o artilheiro Hulk, que aproveitou cruzamento rasteiro de Keno. O auxiliar chegou a marcar impedimento, mas o VAR confirmou o gol atleticano.

Quando o intervalo se aproximava, o Galo virou o placar. Arana cruzou do lado esquerdo, e Jair cabeceou. A bola ainda tocou o travessão antes de entrar: 2 a 1.

À frente no placar, o time comandado por Cuca apostou nos contra-ataques no segundo tempo. O árbitro anulou um gol de Hulk por toque de mão.

Disparado na liderança, o Atlético se prepara agora para o confronto direto com o Flamengo no próximo sábado (30), às 19h, no Maracanã.

Atlético 2 x 1 Cuiabá

Atlético

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Réver), Zaracho (Savarino) e Nacho Fernández (Tchê Tchê); Hulk (Diego Costa) e Keno (Vargas)

Técnico: Cuca

Cuiabá

Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir (Uillian Correia), Rafael Gava (Yuri Lima) e Camilo (Jonathan Cafu); Clayson, Max (Felipe Marques) e Jenison (Elton)

Técnico: Jorginho

DATA: 24 de outubro de 2021 (domingo)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, todos do Distrito Federal

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

GOLS: Nathan Silva (contra), aos 2 minutos; Hulk, aos 4 minutos; Jair, aos 47 minutos do primeiro tempo