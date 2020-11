Com o privilégio de fazer apenas uma partida por semana até janeiro, o Atlético comandado pelo técnico Jorge Sampaoli não tem aproveitado bem esta vantagem em relação aos concorrentes diretos pelo título do Campeonato Brasileiro. Nas últimas seis partidas, o time conquistou apenas cinco dos 18 pontos em disputa.

A situação, considerada confortável se relacionada ao apertado calendário do futebol nacional, é algo que um dos melhores técnicos do mundo sente falta. Em entrevista ao Esporte Interativo, Pep Guardiola, técnico do Manchester City, da Inglaterra, fez duras críticas à falta de tempo que os profissionais têm para executar o trabalho com maestria.

"Não há tempo para melhorar a equipe. Nosso trabalho é sobreviver. A gente seleciona os jogadores e nada mais. Treinador hoje em dia não é treinador, é gerente. Temos pouco tempo para fazer as coisas. É partida, recuperação, partida, recuperação", destacou o espanhol.

No próximo domingo (8), o Galo volta a campo e encara o Flamengo, time atualmente comandado por Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep. As duas equipes, que vêm de derrotas expressivas - o alvinegro pro 3 a 0 para o Palmeiras e o rubro-negro por 4 a 1 para o São Paulo -, precisam voltar a vencer. O duelo abrirá o turno do Brasileirão.