O Atlético não foi páreo para o líder do Campeonato Brasileiro. Jogando no Maracanã, o Galo perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, nessa quinta-feira (10), e acumulou mais uma derrota no torneio.

Os gols do triunfo do Rubro-Negro foram marcados por Willian Maranhão, Vitinho e Reinier. Em bela jogada, Nathan descontou para a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana.

Apesar da entrega na marcação, o Galo fez um péssimo primeiro tempo, se limitando a apenas tentar parar as ações ofensivas do Fla, pouco ameaçando a meta defendida por Diego Alves.

Mesmo quando chegou ao empate, o Galo não conseguiu fazer frente ao primeiro colocado do Brasileirão, que não se abateu com o gol sofrido, e conseguiu rapidamente voltar à frente do marcador.

Com a derrota, o Alvinegro permanece com 32 pontos, na 11ª colocação. O Flamengo, por sua vez, chegou aos 55 pontos, disparando ainda mais na ponta da tabela.

O Atlético volta a campo no domingo (13), para enfrentar o Grêmio, às 19h, no Independência, pela 25ª rodada do campeonato. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada.

O jogo

O primeiro tempo teve um jogo de um time só. Mesmo com muitos desfalques, o Flamengo partiu para cima do Atlético desde o primeiro minuto, controlando todas as ações da partida.

Acuado, o Galo se limitou a tentar parar as investidas do time carioca, sendo nulo com a posse de bola.

Em sua segunda partida como titular na meta alvinegra, o goleiro Wilson apareceu bem na primeira etapa, fazendo boas defesas em chutes de Rhodolfo e Rafinha.

Aos 36 minutos, Willian Arão, que quase havia marcado no início do jogo, de cabeça, aproveitou cobrança de escanteio de Vitinho, subiu na primeira trave e desviou para o gol, abrindo o placar no Maracanã.

Segundo tempo

O Rubro-Negro quase ampliou o marcador logo no primeiro minuto, em cabeçada de Reinier, que passou próxima a meta defendida por Wilson.

Com uma postura diferente em relação ao segundo tempo, onde praticamente só se defendeu, o Atlético chegou ao empate aos cinco minutos.

Nathan recebeu grande passe de Vinícius na pequena área, driblou Diego Alves, e mandou para as redes. Belíssimo gol.

Entretanto, a alegria dos atleticanos durou apenas dez minutos. Vitinho fez jogada individual pela esquerda, cortou para dentro da área e bateu de chapa, no canto esquerdo, para marcar o segundo do Fla.

Aos 26 minutos, outra grande intervenção de Wilson. Bruno Henrique recebeu dentro da área, driblou Léo Silva, mas parou no goleiro do Galo, que defendeu com as pernas.

O terceiro gol do time da casa veio aos 30 minutos. Em falha de Patric e Maidana, Vitinho deu passe de cabeça para Reinier, que bateu firme, sozinho na pequena área, para estufar as redes.

Ficha do jogo

Flamengo 3 x 1 Atlético

Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Fabrício Vilarinho da Silva, todos de Goiás.

VAR: Wagner Reway (PB)

Gols: Willian Arão, aos 36 minutos do primeiro tempo, Vitinho, aos 15 minutos do segundo tempo, e Reinier, aos 30 minutos do segundo (Flamengo); Nathan, aos cinco minutos do segundo tempo (Atlético)

Cartões amarelos: Maidana (Atlético)

Público pagante: 58.788

Público presente: 63.385

Renda: R$ 3.162.223,50

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Thuler, Pablo Mari e Renê; William Arão, Gérson e Éverton Ribeiro e Reinier (Vinícius); Bruno Henrique e Vitinho (Lucas Silva). Técnico: Jorge Jesus

ATLÉTICO

Wilson; Patric, Iago Maidana, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Nathan, Elias (Bruninho), Vinícius e Cazares (Di Santo); Ricardo Oliveira (Marquinhos). Técnico: Rodrigo Santana