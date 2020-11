A derrota por 1 a 0 do Internacional para o Corinthians, no último sábado (31), na Neo Química Arena, em São Paulo, e a goleada por 4 a 1 aplicada pelo São Paulo sobre o Flamengo neste domingo (1), no Maracanã, no Rio de Janeiro, fizeram com que o Atlético voltasse a ter o melhor aproveitamento da Série A do Campeonato Brasileiro: 62,7%.

E agora, o principal concorrente do Galo neste critério é o tricolor paulista, que é o quinto colocado, mas conquistou 62,5% dos pontos disputados, com campanha muito parecida com a do time de Jorge Sampaoli.

Vitória do São Paulo sobre o Flamengo fez com que o Atlético voltasse a ter o melhor aproveitamento do Brasileirão, com o tricolor paulista colado na segunda colocação

Internacional e Flamengo têm 61,4% de aproveitamento.

O São Paulo tem três jogos do turno atrasados. A partida contra o lanterna Goiás, em Goiânia, pela primeira rodada, não foi disputada por causa do grande número de casos de Covid-19 no time goiano quando seria o confronto, em 9 de agosto.

Como caiu na fase de grupos da Copa Libertadores, o tricolor paulista está jogando a Sul-Americana. Por isso, teve de antecipar suas partidas contra o Fortaleza, pelas oitavas da Copa do Brasil, e com isso, os jogos contra o Ceará, no Castelão, e Botafogo, no Morumbi, tiveram de ser adiados.

O Atlético também tem jogo atrasado neste Brasileirão. Na sexta rodada, não enfrentou o Athletico-PR, no Mineirão, por causa da decisão do Campeonato Mineiro.

Se vencer os dois jogos que ainda tem no turno, o Galo chega aos 38 pontos. Se o São Paulo ganhar as três partidas adiadas, alcança 39.

A lista da turma que briga pela liderança da Série A ganhou mais um concorrente neste domingo.