Com a vitória por 1 a 0 sobre o Athlético-PR, nesta terça-feira (16), o Atlético quebrou um tabu na Arena da Baixada e voltou a vencer fora de casa. A última vez em que o Galo havia ganhado como visitante no Campeonato Brasileiro foi no dia 12 de setembro, contra o Fortaleza, por 2 a 0.

Este resultado iguala o número de vitórias e derrotas do Galo no Paraná, diante do Furacão. Agora, em 30 jogos, são 12 vitórias e 12 derrotas, além de seis empates.

Com o triunfo desta terça, o Galo se torna o melhor visitante no Campeonato Brasileiro, com 60% de aproveitamento, segundo o site de probabilidades da UFMG.

Grama sintética

O Athlético-PR foi o primeiro time da Série A a jogar em estádio com grama sintética, em 2016. Desde então, se discute a possível vantagem do Furacão como mandante. Porém, as estatísticas mostram que a grama artificial não prejudica tanto o Galo. Em seis partidas pelo Campeonato Brasileiro, foram três vitórias, duas derrotas e um empate ante o oponente.

No dia 15 de dezembro, o Galo voltará a Curitiba para enfrentar o Athlético-PR, sobre a grama sintética, para a partida final da Copa do Brasil.