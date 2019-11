Precisando de mais mais uma vitória para se livrar de vez da ameaça de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Galo recebe o Athletico Paranaense neste domingo (24), às 16h, no Mineirão.

Assim como acontceu na partida contra o Goiás, último jogo do Galo como mandante no Gigante da Pampulha, a promessa é de um bom público no maior palco do futebol mineiro. Segundo a última parcial divulgada pelo clube, mais de 30 mil torcedores já adquiriram entradas para o confronto diante do xará paranaense.

Confira o serviço completo para a partida deste domingo

4 de Novembro (Domingo) – 16h

Campeonato Brasileiro

Previsão de Público, segundo ata da FMF: 50 mil torcedores

Abertura da Esplanada: 13h

Abertura do Estacionamento: 13h

Abertura dos Portões: 14h

Portões para a torcida do Atlético: A, B, C, D, E, F e Hall Principal

Portão para a torcida do Athlético PR: Portão B1, acesso pela rampa de integração do Mineirinho

A entrada destinada às pessoas com deficiência (PCDs) será nos Portões D e E.

Nas entradas das Esplanadas SUL e NORTE há um ponto de apoio aos PCDs.

COMERCIALIZADOS PELO MINEIRÃO

– Venda Física – BILHETERIA NORTE (Av. Abrahão Caram)

Sexta-feira (22): 10h às 17h

Sábado (23): 10h às 17h

Domingo (24): 10h às 17h

São aceitos pagamentos em dinheiro e nos cartões de crédito e débito, com as bandeiras Visa e Mastercard.

Preços

SETOR PORTÃO VALOR

INTEIRA / MEIA

Mineirão Tribuna A R$ 50,00 / R$ 25,00

Camarote Brahma Hall Principal R$ 80,00 / R$ 40,00

COMERCIALIZADOS PELO ATLÉTICO

Domingo (24/11):

10 às 16h45 – Bilheteria Norte do Mineirão

Preços

SETOR PORTÃO VALOR

INTEIRA / MEIA

Laranja – Superior F R$40,00 / R$20,00

Laranja – Inferior F R$40,00 / R$20,00

Vermelho – Superior D e E R$40,00 / R$20,00

Vermelho – Inferior E R$40,00 / R$20,00

Amarelo – Inferior C R$40,00 / R$20,00

Roxo – Superior A (blocos 301, 302 e 303)

B (bloco 305 a 312)

R$60,00 / R$30,00

VISITANTE – Amarelo – Superior B1 R$40,00 / R$20,00

Lei da Gratuidade:

De acordo com o Decreto Municipal nº 16.438/2016 que regulamenta a lei de gratuidade nº 10.942/2016, o Mineirão deve destinar, para menores de 12 anos, 1% da totalidade de ingressos disponibilizados para venda, tendo como base os critérios de segurança pública e de organização de cada evento.

A retirada da gratuidade destinada aos setores de venda exclusiva do Mineirão deve ser feita na Bilheteria Norte do Mineirão na sexta-feira (22), das 10h às 17h; e no sábado (23), das 10h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade.

A retirada para ingressos dos setores comercializados pelo Atlético deve ser feita também no sábado (23), de 10h às 17h, na bilheteria Ismênia do Independência.

É obrigatório portar um ingresso válido para o mesmo setor de gratuidade.

De acordo com a referida lei, a retirada do ingresso será feita somente pelos pais ou responsável legal (tutor, curador e guardião, comprovados por documento judicial/legal) do menor, mediante apresentação de documento de identificação dos pais ou responsável legal e da certidão de nascimento ou documento de identidade do menor de 12 anos, comprovando a adequação etária do beneficiário. Os documentos devem ser originais ou cópias autenticadas.