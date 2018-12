Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, receberá nos próximos dias 9, 10, 11, 12 e 13 a segunda edição do Torneio Internacional de Futebol Master e terá um verdadeiro desfile de ex-craques no gramado da Arena de Jacaré.

Além de Atlético, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo, a competição terá equipes sul-americanas, representadas por clubes argentinos e uruguaios. O evento acontecerá em três jornadas, além das semifinais e final. San Lorenzo, Boca Juniors, Racing e River Plate (Uruguai) desembarcarão nos próximos dias em solo mineiro para a disputa.

Entre as estrelas estarão o goleiro Navarro Montoya, arqueiro do Boca, Vampeta e Vladimir, atletas do Corinthians, Marcelo Ramos e Maurinho, do Cruzeiro, Sérgio Araújo e Paulo Roberto Prestes, do Atlético, e outros. Galo e Raposa, porém, ainda não fecharam os respectivos plantéis para a disputa.

(Clique na imagem para ampliá-la)