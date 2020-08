No próximo domingo (16), o Atlético volta a campo e encara o Ceará pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o "Vozão" está marcado para às 11h, no Mineirão, mesmo palco da vitória, de virada, por 3 a 2, sobre o Corinthians.

Com duas vitórias em dois jogos, ou seja, com 100% de aproveitamento, o Galo busca se manter entre os primeiros da tabela e seguir a arrancada na competição mais importante do país.

Para conhecer mais sobre o adversário deste fim de semana, o repórter Henrique André, setorista do Atlético pelo Hoje em Dia, conversou com Gerson Barbosa, da Rádio O Povo/CBN, de Fortaleza.

Assista: