O técnico Jorge Sampaoli já definiu quais serão os jogadores relacionados para o duelo desta quarta-feira (12), contra o Corinthians, no Mineirão. O jogo, válido pela segunda rodada da competição mais importante do país, será o primeiro do alvinegro como mandante. Na estreia, a equipe venceu o atual campeão Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã.

Mais uma vez, o venezuelano Otero e o colombiano Dylan Borrero ficaram de fora dos selecionados pelo treinador argentino, assim como o lateral-direito Maílton.

Otero, inclusive, teria sido colocado como moeda de troca para uma possível vinda de Eduardo Sasha, atacante que está em litígio com o Santos, conforme informou o jornalista Ademir Quintino.

O jovem atacante Savio, de 16 anos, estará entre os relacionados, conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia. Calebe, que esteve entre os 23 contra o Flamengo, não foi acionado desta vez.