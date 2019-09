O Atlético enfrenta o Internacional logo mais, às 11h no Independência, em partida válida pela 19º rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo tem a chance de encerrar um jejum de derrotas no nacional que se arrasta por quatro jogos e o fez despencar na tabela de classificação.

Conta a favor de Rodrigo Santana e seus comandados a escalação do time reserva do Colorado. Odair Hellmann poupará boa parte do elenco para a decisão da Copa do Brasil, na quarta-feira (18), às 21h30 no Beira-Rio.

Estatística

Outro ponto a favor do Galo é a estatística. O Internacional não tem tido bom desempenho como visitante. Dos oito jogos que ele disputou fora nesse brasileirão, o Colorado venceu apenas uma partida. Foram seis derrotas e um empate.

Já o Galo, dos nove jogos que foi mandante, ele venceu cinco, empatou dois e anotou duas derrotas. No entanto, um dos tropeços foi no Mineirão diante Palmeiras, em 15 de maio, quando perdeu por 2 a 0.

No Horto, a única derrota nesse Brasileirão foi contra o Bahia, por 1 a 0, no dia 24 de agosto, quando o elenco de Rodrigo Santana jogou pela última vez lá. Nos últimos cinco confrontos entre Atlético e Internacional, o Galo levou a melhor em três e anotou uma derrota e um empate.

Escalação

Ontem (14), o meia Cazares, que até então era titular absoluto, teve sua titularidade ameaçada por ter chegado chegado atrasado ao treino. A comissão técnica não confirmou se o atleta perderia a vaga, mas deixou claro que a falha de conduta teria consequências. Caso fique de fora, um dos cotados para assumir a posição no ataque junto de Chará e Ricardo Oliveira poderá ser o garoto Bruninho.

Assim, a possível escalação do time será: Cleiton; Fábio Santos, Réver, Léo Silva e Patric; Elias, Vinícius Góes e Ramon Martínez; Bruno (Cazares), Ricardo Oliveira e Chará

Já o Internacional deverá entrar em campo com: ​Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Klaus e Heitor; Nonato, Rithley e Sarrafiore; Rafael Sóbis, Wellington Silva e Guilherme Parede.

Ficha do jogo

Atlético x Internacional

Motivo: 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (CBF), auxiliado por Silbert Faria Sisquim (CBF) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (CBF)

VAR: Grazianni Maciel Rocha (CBF)

Horário: 11h

Local: Independência

Transmissão: Premiere