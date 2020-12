O clássico Atlético x Internacional volta ao Mineirão neste domingo depois de mais de uma década de ausência. O último confronto entre os dois clubes no Gigante da Pampulha foi em 22 de novembro de 2009, quando o Colorado, com um gol do meia Giuliano, que esteve no radar do Galo este ano, venceu por 1 a 0. O jogo foi válido pelo Brasileirão.

Além de tentar recuperar a liderança da Série A, perdida para o São Paulo na última quinta-feira, uma vitória sobre os gaúchos permitirá aos atleticanos encerrar um jejum de mais de 22 anos sem vitória sobre o Inter, no Mineirão, pelo Brasileiro.

No último jogo entre eles, no Mineirão, o Internacional venceu o Atlético por 1 a 0, gol de Giuliano, pelo Brasileirão de 2009

A última foi em 14 de outubro de 1998, por 2 a 0, com gols de Valdir. Depois deste confronto decidido pelo Bigode, alvinegros e colorados se enfrentaram cinco vezes no Gigante da Pampulha, pela principal competição nacional. Foram quatro empates e uma vitória gaúcha, a de 2009.

O Atlético venceu o Internacional no estádio duas vezes em 2002, mas em partias pelas Copas Sul-Minas e do Brasil.

História

Com a unificação dos títulos nacionais promovida pela CBF em 2010, o primeiro jogo entre Galo e Colorado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, foi em 16 de abril de 967. E os dois clubes empataram por 0 a 0.

Neste domingo, eles se enfrentam pela 25ª vez no Gigante da Pampulha, pela competição, num retrospecto bem equilibrado.

São nove vitórias atleticanas, sete coloradas e oito empates.

1971

Uma dessas derrotas alvinegras tem uma história curiosa. Na campanha do time campeão brasileiro de 1971, só o Internacional ganhou do Atlético no Mineirão, por 1 a 0, em 9 de dezembro.

Mas essa partida foi praticamente um amistoso, pois o Galo já tinha garantido a vaga do Grupo B das semifinais, que contava ainda com Vasco e Santos, no triangular decisivo.

Na fase final, o time comandado por Telê Santana conquistou o título.

O jogo mais importante entre os dois clubes, pelo Brasileirão, no Mineirão, foi em 21 de maio de 1980, quando eles abriram um dos confrontos das semifinais empatando por 1 a 1, gols de Reinaldo e Cléo.

Quatro dias depois, o Atlético garantiu presença na final, contra o Flamengo, goleando por 3 a 0 dentro do Beira-Rio, com gols de Reinaldo e Éder (2).