O retrospecto recente mostra duas derrotas consecutivas, ambas fora de casa. Mas também registra a equipe na vice-liderança do Brasileiro e com boa chance de avançar na Copa Sul-Americana.

Se pela competição nacional o compromisso é apenas domingo, contra o CSA-AL, no Horto, o Independência é palco, hoje, do confronto decisivo pela competição internacional.

E depois da aposta numa formação alternativa no Chile (quando o Unión La Calera venceu por 1 a 0), o alvinegro vai hoje com o que tem de melhor para cima dos Cementeros, na busca dos dois gols de vantagem necessários para avançar às oitavas (vitória por 1 a 0 leva a definição para os pênaltis, enquanto diferença de um gol, desde que os chilenos balancem a rede, dá a eles a classificação inédita).

Mais do que isso, com uma postura diferente, aproveitando o fato de atuar diante da torcida – promessa do técnico Rodrigo Santana ainda ao fim da partida de ida, na terça passada.

O último treino antes da partida mostrou, no entanto, que duas peças-chave da equipe podem ficar de fora e deixou uma dúvida que só será solucionada hoje. Chará e Ricardo Oliveira foram poupados da atividade no gramado – no caso do colombiano a preocupação com a sequência de partidas pode deixá-lo de fora.

Nesse caso, Cazares atuaria em seu lugar, com Alerrandro como opção para o camisa 9, que não balança as redes há seis jogos. Já Elias está de volta depois da virose que o tirou tanto da partida de ida quanto do confronto de sábado com o Grêmio, em Porto Alegre. Zé Welison atuará a seu lado na marcação no meio-campo.

Com fratura no nariz, Réver será poupado para a sequência de partidas e Leonardo Silva atua ao lado de Igor Rabello, que resumiu o espírito do grupo para o duelo: “Sabemos da importância do campeonato e do jogo, então, tenho certeza que vamos entrar com tudo para sair com a classificação”.

Pelo lado do visitante, que diante do alvinegro venceu seu primeiro confronto numa competição internacional, o técnico Francisco Meneghini poupou boa parte dos titulares no empate do fim de semana com o Antofagasta (1 a 1), fora de casa, pelo Campeonato Chileno.

A delegação chegou a Belo Horizonte ainda na noite de domingo, trabalhou na Toca da Raposa II e a expectativa é de mais uma vez apostar nas jogadas pelas laterais e nas bolas cruzadas para a área em busca dos atacantes Bou e Larrondo.

Premiação

Quem seguir adiante, além de ter pela frente o classificado da série entre Botafogo e Sol de América, que se enfrentam amanhã no Engenhão (1 a 0 para o time de General Severiano no Paraguai), embolsará uma premiação de US$ 500 mil, ou cerca de R$ 2,1 milhões. Para o Galo, será a chance de superar a história negativa no torneio (cinco eliminações nos primeiros confrontos) e seguir sonhando em chegar mais longe do que na campanha de 2010, quando parou nas quartas, diante do Palmeiras.

ATLÉTICO X UNIÓN LA CALERA

Copa Sul-Americana: segunda fase

ATLÉTICO

Victor; Patric, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Adílson, Elias, Luan e Geuvânio; Chará (Cazares) e Ricardo Oliveira (Alerrandro)

Técnico: Rodrigo Santana

LA CALERA

Batalla; Andía, Wilches, Alvarado e Wiemberg; Laba, Leiva, Lobos e Zuñiga. Bou e Larrondo

Técnico: Francisco Meneghini

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Independência

ARBITRAGEM: Daniel Fedorczuk, auxiliado por Miguel Nievas e Horácio Ferreiro, todos do Uruguai.

TRANSMISSÃO: DAZN