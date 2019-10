O dia seguinte do empate do Atlético por 2 a 2 contra o CSA, em Alagoas, será marcado pelo início da venda dos ingressos para o próximo duelo do alvinegro, marcado para domingo (20), no Independência; a estreia do técnico Vagner Mancini em BH será contra o Santos de Sampaoli.

Para atrair o torcedor, desconfiado e frustrado com o péssimo returno do alvinegro no Campeonato Brasileiro, a diretoria ajustou o preço dos bilhetes e, com isso, aumentou a chance de ter casa cheia na 27ª partida da competição mais importante do país.

Confira o serviço completo:

VENDA ON-LINE

Galo na Veia: COMPRE AQUI (ATÉ 20/10, 12H)

Não Sócio: COMPRE AQUI (ATÉ 19/10, 20H)

Galo na Veia Preto - Carregue seu cartão com até três acessos extras do Portão 2 (Setor Especial Ismênia). Acesso simultâneo.

Preços:

01 ingresso extra: R$5,00

02 ingressos extras: R$10,00

03 ingressos extras: R$15,00

VENDA PRESENCIAL

Quinta e Sexta-feira (17 e 18/10)

10 às 16h - Vila Olímpica

10 às 17h - Labareda, Bilheteria Ismênia do Independência e Lojas do Galo Lourdes, Sion, Centro BH e Betim Centro.

10 às 19h – Lojas do Galo Betânia e Shopping Monte Carmo Betim

10 às 20h – Loja do Galo Shopping Del Rey

10 às 21h – Loja do Galo Minas Shopping

Sábado (19/10)

10 às 12h - Lojas do Galo Sion, Centro BH

10 às 16h - Loja do Galo Lourdes, Vila Olímpica

10 às 17h - Labareda, Bilheteria Ismênia do Independência

10 às 19h – Lojas do Galo Betânia e Shopping Monte Carmo Betim

10 às 20h – Loja do Galo Shopping Del Rey

10 às 21h – Loja do Galo Minas Shopping

Domingo (20/10)

10 às 17h - Bilheterias Ismênia e Pitangui do Independência

PREÇOS

Camarote com buffet (ingresso individual) – Portão 1

Preço: R$ 260,00

GNV: R$ 200,00

Camarote sem buffet (ingresso individual) – Portão 1

Inteira: R$ 200,00

GNV: R$ 100,00

Especial Ismênia – Portão 02

Inteira: R$ 20,00

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco: R$ 10,00

GNV Clubes: R$ 20,00

Especial Pitangui – Portão 03

Inteira: R$ 20,00

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco: R$ 10,00

GNV Clubes: R$ 20,00

Vip Pitangui – Portão 04

Inteira: R$ 160,00

GNV: R$ 50,00

Cadeira Pitangui – Portão 05

Inteira: R$ 16,00

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco: R$ 8,00

GNV Clubes: R$ 15,00

Especial Minas - Portão 06

Inteira: R$ 20,00

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco: R$ 10,00

GNV Clubes: R$ 20,00

Cadeira Minas – Portão 07

Inteira: R$ 16,00

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco: R$ 8,00

GNV Clubes: R$ 15,00

Vip Minas – Portão 09

Inteira: R$ 120,00

GNV: R$40,00

Cadeira Ismênia – Portão 10

Inteira: R$ 16,00

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco: R$ 8,00

GNV Clubes: R$ 15,00

Outras informações

- A venda de ingressos é condicionada à capacidade de cada setor.

- Para cada jogo, o sócio pode comprar somente um ingresso por cartão.

- Não há venda de meia entrada para sócios.

– A carga realizada no cartão de sócio dá acesso apenas pelo portão do ingresso adquirido e somente uma vez.

– O acesso ao estádio é permitido apenas até 15 minutos do segundo tempo.

– Sócios Galo na Veia só podem acessar o estádio mediante apresentação do cartão GNV, uma vez que o ingresso é carregado no cartão. A entrada sem o cartão só será permitida em caso de perda ou roubo do mesmo, mediante apresentação do Boletim de Ocorrência, documento original com foto e voucher de compra do ingresso, em nome da pessoa que estiver acessando o Estádio.

MEIA ENTRADA - É vendido apenas um ingresso de meia entrada por documento, mediante apresentação dos documentos exigidos no ato da compra e na entrada ao estádio:

Para estudantes: Carteira de Identidade e identidade estudantil.

Para maiores de 60 anos e menores de 12: Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento.

LEI MUNICIPAL 10.942/16: os ingressos gratuitos para crianças são limitados e poderão ser retirados para qualquer setor do estádio. A retirada será no sábado (19/10), das 10 às 17h, na bilheteria Ismênia da Arena independência.

O responsável legal pela criança deve portar ingresso para o setor solicitado e documento de identificação próprio e da criança. Para sócios, é obrigatória a apresentação do cartão GNV em que foi realizada a compra do ingresso e do voucher da compra do ingresso.

Visitantes

Setor: Cadeira Ismênia Visitante

Acesso: Portão 8 (Rua Ismênia Tunes)

Preço: R$16,00 (inteira)

Venda pela internet: tickethub.com.