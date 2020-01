O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, explicou o vídeo que viralizou na internet, em que ele aparece, supostamente, ironizando a idade do atacante Diego Tardelli. Segundo o mandatário alvinegro, o material foi editado e tirado de contexto.



“É lamentável. Se trata de um vídeo que foi editado ou tirado só uma parte dentro do contexto. Na verdade, a pessoa vinha me irritando antes do embarque, perguntando do Elias e de outros jogadores. São ossos do ofício. A gente sabe que tem de lidar com isso, mas a coisa foi feita numa conotação que não reflete aquilo, de fato, o que a gente pensa. Com Tardelli, a gente tem o maior respeito e admiração por ele. Ele é um ídolo do Atlético, que trouxe muitas alegrias", explicou Sette Câmara em entrevista à Rádio 98FM, nesta quarta-feira.



No vídeo em questão, o presidente do Galo é abordado dentro de um avião por um torcedor, que cita o nome do atleta. Em sua resposta, o dirigente teria perguntado ao torcedor se o time virou um asilo, falando que o atacante tem 36 anos.



Como áudio e imagem estão desconectados, não há certeza sobre a veracidade do conteúdo, nem mesmo a data em que foi gravado. " É asilo aqui agora? Jogador de 36 anos", teria dito Sette Câmara.



Nessa terça-feira, o atacante Diego Tardelli, que na verdade tem 34 anos, usou suas redes sociais para responder e pedir respeito ao presidente do Atlético.



"Sr Sérgio Sette Câmara, Sempre honrei a camisa do Galo e todos sabem o carinho e respeito que tenho pelo clube e sua fanática torcida. No Atlético, fui extremamente feliz, realizado e ajudei a instituição a conquistar vários títulos, inclusive, o mais importante se sua maravilhosa e rica história. Já fiz muito pelo clube e mereço respeito. Além disso, com 34 anos, me sinto um garoto e estou cheio de planos para a minha carreira", disse o jogador.



Com a camisa alvinegra, Tardelli foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2009 e peça fundamental nas conquistas da Copa Libertadores de 2013 e Copa do Brasil de 2014.