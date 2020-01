O técnico Rafael Dudamel escalou o Atlético com algumas novidades para enfrentar o Uberlândia, nesta terça-feira (21), às 21h30, no Parque do Sabiá. Sem Cleiton, servindo a Seleção Sub-23, e Victor, ainda sem condições físicas ideais, o goleiro Michel, de 24 anos, fará o primeiro jogo como titular no Galo.

Na zaga, Gabriel venceu a disputa com Igor Rabello e fará dupla com o experiente Réver. Sem o armador Cazares, Dudamel optou por um time com três volantes: Zé Welison, Allan, que faz a estreia, e Jair. No comando de ataque, o argentino Di Santo venceu a disputa com Ricardo Oliveira.

Outra novidade no time titular é o recém-contratado Hyoran, que também faz o primeiro jogo com a camisa do Atlético.