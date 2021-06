A CBF realizou, na tarde desta terça-feira (22), o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante a cerimônia, ficou definido que o Atlético enfrentará o Bahia nesta fase da competição, que vale R$ 3,45 milhões para quem se classificar.

O sorteio do mando de campo das partidas ocorreu na sequência da definição dos confrontos. O Atlético fará o primeiro jogo em Belo Horizonte e decidirá a vaga em Salvador.

Caso avance para as quartas de final, um novo sorteio definirá o adversário do Atlético para a sequência. De acordo com o regulamento do torneio, o chaveamento só fica definido a partir da próxima etapa.



Veja todos os confrontos:

Athletico x Atlético-GO

Bahia x Atlético

CRB x Fortaleza

Flamengo x ABC

Fluminense x Criciúma

Grêmio x Vitória

Santos x Juazeirense

São Paulo x Vasco