O Atlético terá mudança na lateral-esquerda no duelo contra o Grêmio, domingo (13), no Independência. Sem Fábio Santos, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, Lucas Hernández surge como a primeira opção.



Contratado junto ao Peñarol, do Uruguai, em junho, o jogador chegou para fazer sombra a Fábio Santos, mas ainda não conseguiu agradar a torcida nas quatro partidas pelo Galo.



O último jogo como titular aconteceu na derrota para o Avaí por 1 a 0, na Ressacada, no dia 23 de setembro. Com dificuldades na saída de bola e na marcação, o uruguaio foi alvo de críticas. No revés em casa para o Bahia, também por 1 a 0, no dia 24 de agosto, Hernández também não foi bem, errando na saída de bola que originou o gol da vitória do tricolor.



O jogador de 27 anos foi a primeira contratação de Rui Costa como diretor do clube. O Atlético desembolsou R$ 11,7 milhões para contar com o jogador que tem vínculo até 2022.



Hernández ganhará a chance como titular em um momento difícil da equipe. Com apenas uma vitória nas últimas dez partidas, o Galo se distanciou do pelotão de frente do campeonato - é o 11º colocado com 31 pontos.