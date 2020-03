O clássico entre Atlético e Cruzeiro, neste sábado (7), às 19h, no Mineirão, ganhou um caráter decisivo. Ao contrário do histórico de outras edições, quando os rivais se enfrentaram na primeira fase brigando pela liderança do Estadual, desta vez, a disputa das duas equipes é para se manter no G4 do Campeonato Mineiro.



O volante Allan aumentou ainda mais a importância do duelo no Gigante da Pampulha. O Galo está em quinto lugar com 12 pontos – dois a menos que a Raposa, quarta colocada.



“Esse jogo é bastante importante por ser clássico e pela classificação. A gente está fora no momento. Vamos buscar a vitória para entrar no G4. É muito importante esta vitória sábado. Temos que dar o nosso máximo, nos doar para que as coisas possam acontecer bem”, explicou o volante.



A pressão no Atlético aumentou depois das eliminações prematuras na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Ganhar o Estadual virou ainda mais obrigação na Cidade do Galo.



“Nos preocupa muito porque, no momento, tirando o Brasileiro, é a competição que nos restou. A gente tem que lutar para que possa ir para o G4 e buscar o título. Hoje o campeonato Mineiro é o mais importante para nós e temos que ganhar de qualquer forma”, destacou Allan.

O volante, estreante em clássico, estará em duelo com Mineirão cheio. Mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para a torcida atleticana, de acordo com o último balanço divulgado pelo Galo, na tarde desta quinta-feira (5).