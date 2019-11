O Atlético completou o terceiro jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Apesar da fase não ser das melhores, contando apenas dois triunfos em 16 partidas, o empate em 2 a 2 com o Fortaleza, neste sábado (2), no Castelão, foi comemorado pelo técnico Vagner Mancini. Isso porque o Galo jogou toda a etapa final com um jogador a menos - Geuvânio foi expulso no primeiro minuto do segundo tempo.



"É natural que a gente fica chateado com a campanha porque você ver que tem de onde tirar, que tem reação, que tem superação. Hoje jogamos a metade do jogo com um jogador a menos e, nem por isso, deu chances ao Fortaleza. Foi lá, teve outras oportunidades de gol, empatou um jogo dificílimo, leva um ponto muito importante, leva também uma grande capacidade de se superar em campo. Acho que isso é a maior lição de hoje, destacou Vagner Mancini.



"Que a postura seja sempre essa porque nós sabemos que todo mundo tem vergonha na cara para entrar em campo e desempenhar o melhor. Nós aceitamos as críticas, a chateação, mas acho importante tocar neste ponto, que houve reação porque todo mundo entende que essas oscilações não são normais", completou.



Na 13ª posição com 36 pontos - cinco a mais que o 17º Fluminese, o Atlético tentará reencontrar o caminho das vitórias contra o Goiás, quarta-feira (6), às 20h no Mineirão.