O atacante Hulk se envolveu em um leve acidente, na manhã desta terça-feira (29), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações da assessoria de comunicação do Atlético, um motoqueiro esbarrou no carro jogador, que tinha a preferência na via.

Veja o vídeo:

Hulk desceu para ver a situação dos veículos e do piloto, que, na sequência, deixou o local. Nenhum dos dois ficou ferido. A ação foi filmada por pedestres que transitavam no local.

A manhã desta terça foi livre para os atletas alvinegros. O Atlético se reapresenta na parte da tarde, na Cidade do Galo, onde vão dar início à preparação para enfrentar o Atlético-GO, nesta quinta-feira (1), às 19h, no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.