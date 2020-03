O Atlético anunciou o esquema de venda de ingressos para o clássico contra o Cruzeiro, neste sábado (7), às 19h, no Mineirão. Os Sócios Galo na Veia Prata poderão adquirir os bilhetes com preço a partir de R$5.



Esta será a primeira vez que o Atlético será mandante no duelo com o Cruzeiro desde a reinauguração do Gigante da Pampulha, em 2013. A venda pela internet começou nesta segunda-feira (2). Já a comercialização presencial começará na quarta-feira (4).

Uma expectativa que cerca o jogo é sobre o pedido ou não por parte do time celeste da carga de 10% de ingressos a que os visitantes têm direito. A tendência é que os bilhetes para a torcida do Cruzeiro custem R$20 (inteira) e R$10 (visitante).



Nesta terça-feira (3), às 10h30, na sede da Federação Mineira de Futebol (FMF), acontecerá uma reunião entre os dirigentes do clube para definir os detalhes do clássico.



Dia Internacional da Mulher



Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado em 8 de março, o Atlético também realizará promoção de ingressos específica para o público feminino.

As mil primeiras mulheres titulares de planos Galo na Veia e as mil primeiras torcedoras não sócias que comprarem um bilhete para o clássico ganharão outro ingresso para levar quem quiser ao Gigante da Pampulha.

A promoção é válida para todos os setores do estádio, somente para compras efetuadas de segunda (2) a quinta-feira (5).

As sócias Galo na Veia titulares de planos terão o ingresso extra carregado em seu cartão GNV.

Para as mulheres não sócias, a promoção será válida apenas na venda presencial de ingressos e os ingressos extras serão entregues no ato da compra.

PREÇOS



Roxo Superior (Portão A)

GNV Prata: R$ 20,00

GNV Branco / Clubes: R$ 30,00

Não sócio: R$ 60,00

Roxo Inferior (Portão A)

GNV Prata: R$ 30,00

GNV Branco / Clubes: R$ 40,00

Não sócio: R$ 80,00

Vermelho Inferior (Portão E) e Vermelho Superior (Portões D e E)

GNV Prata: R$ 10,00

GNV Branco / Clubes: R$ 15,00

Não sócio: R$ 30,00

Laranja Superior (Portão F) e Laranja Inferior (Portão F)

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco / Clubes: R$ 10,00

Não sócio: R$ 20,00

Amarelo Superior (Portão C) e Amarelo Inferior (Portão C)

GNV Prata: R$ 5,00

GNV Branco / Clubes: R$ 10,00

Não sócio: R$ 20,00

VENDA PRESENCIAL

Quarta-feira (4/3)

10 às 17h - Lojas do Galo Labareda, Lourdes e Sion

10 às 18h – Loja do Galo Betim Centro

10 às 21h – Lojas do Galo Betânia, Shopping Monte Carmo Betim, Minas Shopping e Shopping Del Rey

Quinta-feira (5/3)

10 às 17h - Lojas do Galo Labareda, Lourdes e Sion

10 às 18h – Loja do Galo Betim Centro

10 às 21h – Lojas do Galo Betânia, Shopping Monte Carmo Betim, Minas Shopping e Shopping Del Rey

Sexta-feira (6/3)

10 às 16h - Vila Olímpica

10 às 17h - Bilheteria Ismênia e Lojas do Galo Labareda, Lourdes e Sion

10 às 18h – Loja do Galo Betim Centro

10 às 21h – Lojas do Galo Betânia, Shopping Monte Carmo Betim, Minas Shopping e Shopping Del Rey

Sábado (7/3)

10 às 20h - Bilheteria Norte do Mineirão

10 às 16h - Loja do Galo Lourdes