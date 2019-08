Um time descansado. Assim o Galo enfrentará o Athletico-PR, neste sábado (17), às 19h, na Arena da Baixada. O elenco aproveitou bem as duas “semanas cheias” seguidas.



Por isso, apenas Ricardo Oliveira será poupado contra o Furacão para ter boas condições físicas contra o La Equidad, da Colômbia, na terça-feira (20), em Bogotá, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Papagaio terá a primeira oportunidade como titular. Jair, que se recupera de dores no adutor, também não jogará em Curitiba. Patric, suspenso, será substituído por Guga.



“Acredito que após a pré-temproada (pausa para a Copa América) a gente conseguiu descansar os jogadores que já tinham feito 39 jogos. Jogo quarta e domingo fica ruim pra treinar. Não é só fisicamente. A parte tática, se não treinar, eles não executam dentro do jogo”, explicou Rodrigo Santana.



Antes da vitória por 2 a 1 contra o Fluminense, no ultimo domingo (11), no Independência, o Atlético também teve a “semana cheia”.



“Acredito que nossa intensidade aumentou. Vamos retornar para este período de jogo no meio de semana. Tanto é que usei só uma vez time alternativo contra a Chapecoense, mesclei contra o Fortaleza. Mas acredito que agora temos que ir com força máxima. Está chegando as finais da Sul-americana, o Brasileiro a gente tá chegando na metade do campeonato, precisamos manter a regularidade”, destacou o treinador.

Ao contrário do Galo, o Furacão encarou um calendário apertado após a parada para a Copa América. Desde o retorno da intertemporada, o técnico Tiago Nunes não teve nenhuma “semana cheia” para trabalhar. Foram dez jogos em 35 dias em quatro competições - Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa Levain, antiga Copa Suruga.



O Galo é o quarto colocado no Brasileirão com 27 pontos – cinco a menos que o líder Santos. Já o time paranaense, que tem uma partida a menos, é o 11º colocado com 19 pontos.



Galo forte na grama sintética



Com 73% de aproveitamento em partidas do Campeonato Brasileiro desde a implantação do piso artificial em 2016, o Furacão costuma intimidar os adversários no estádio.



Mas, contra o Galo, os números do time paranaense são negativos. A equipe alvinegra não perdeu os três jogos realizados na Arena da Baixada com o gramado sintético. São duas vitórias e um empate – 1 a 1, em 2016; 2 a 0, em 2017; e 2 a 1, em 2018.