A Conmebol divulgou as datas e horários das partidas das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os confrontos ocorrerão após a disputa da Copa América.

A primeira partida entre Atlético e Botafogo será no dia 24 de julho (quarta-feira), às 21h30, no Engenhão. Já o segundo duelo acontecerá uma semana depois, no dia 31, no mesmo horário, em Belo Horizonte.

Quem se classificar, enfrentará nas quartas de final o vencedor de Royal Pari-BOL e La Equidad-COL.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana: