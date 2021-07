Depois de uma sequência ruim em meio a vários desfalques nas últimas semanas, parece que a chave virou no Atlético, e o time fez as pazes com as vitórias. Neste domingo (4), a equipe alvinegra bateu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, e conquistou o segundo resultado positivo seguido no Brasileirão.

Com isso, o Galo chegou a 16 pontos e terminará a nona rodada no G-4 da competição, na quarta posição. O único gol do jogo foi marcado pelo meia Nacho Fernández, no primeiro tempo, após mais uma assistência do atacante Hulk.

O Cuiabá, em contrapartida, continua no Z-4, na 18º colocação, com quatro pontos, e sem vencer no Brasileiro.

Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Flamengo – um dos favoritos ao título –, mas que tropeçou diante do Fluminense neste domingo, por 1 a 0. A partida será no Mineirão, na próxima quarta-feira (7), às 19h. Já o Cuiabá pega o Bragantino, no mesmo dia, às 18h, no estádio Nabi Abi Chedid, em busca do primeiro triunfo.

O jogo

A primeira etapa foi de poucas chances claras para as duas equipes. O Cuiabá assustou logo aos 10, quando exigiu uma boa defesa de Everson, na cabeçada de Elton no canto direito, após cobrança de escanteio. Aos 25, o Atlético abriu o placar logo em sua primeira grande oportunidade. Savarino deu um belo passe para Hulk, que partiu na tradicional arrancada. Quando parecia que ele mesmo iria concluir, tocou rasteiro para Nacho, que chegava na área para finalizar sem chances para o goleiro Walter.

Os dois times voltaram sem alterações para o segundo tempo, mas o Galo logo perdeu o Nacho Fernandez, aos 3 minutos, por um desconforto muscular na coxa. O Atlético passou a controlar mais o jogo, à medida que o Cuiabá aumentava a posse de bola e o número de finalizações, porém, sem grandes perigos ao gol do Everson. Assim, o placar seguiu magro e positivo para o Galo.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0

Walter; João Lucas, Anderson Conceição, Paulão e Uendel; Yuri Lima (Felipe Marques), Uillian Correia (Osman), Camilo (Rafael Gava) e Pepê; Danilo Gomes (Jonathan Cafu) e Elton (Rafael Papagaio). Técnico: Luiz Iubel

ATLÉTICO 1

Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair), Zaracho (Sávio) e Nacho Fernández (Marrony); Savarino (Nathan) e Hulk (Sasha). Técnico: Cuca

DATA: 4 de julho de 2021 (domingo)

LOCAL: Arena Pantanal

CIDADE: Cuiabá

MOTIVO: 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, todos do Distrito Federal

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

CARTÕES AMARELOS: Felipe Marques, Uendel, Rafael Papagaio, João Lucas e Jonathan Cafu (Cuiabá); Zaracho e Marrony (Atlético)

GOL: Nacho Fernández aos 25 minutos do primeiro tempo