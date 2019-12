Internacional e Atlético se enfrentam neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, sem grandes objetivos no Campeonato Brasileiro. Já classificado para a Copa Sul-Americana, o Galo entrará em campo contra o Colocado com um time considerado alternativo.



Entre suspensões, lesões e jogadores poupados, o Galo não terá Igor Rabello, Réver, Fábio Santos, Jair, Luan e Cazares para o confronto que encerra a temporada. Com isso, oportunidade para jogadores que tiveram poucas oportunidades na temporada, como o zagueiro Iago Maidana, o lateral Lucas Hernandéz e o volante Ramón Martinez.



“Não é (um amistoso). Eu sempre levo estas oportunidades como muito importante. A gente é profissional, temos que levar como um jogo normal do Campeonato Brasileiro. É um jogo bacana, que muita gente estará olhando, então vamos fazer o melhor para terminar o ano com chave de ouro””, destacou Iago Maidana.



Volta de Victor



Para o goleiro Victor, recuperado de uma lesão no joelho, o compromisso em Porto Alegre terá sabor especial. Cleiton será poupado e o ídolo atleticano voltará a jogar depois de 144 dias. A última vez em campo aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Independência, pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil.



Despedida de Léo Silva?



Com contrato se encerrando, o zagueiro Léo Silva pode fazer a última partida com a camisa do Galo. Além disso, existe a expectativa do herói do título da Copa Libertadores de 2013 se aposentar no fim da temporada.



Com 389 partidas pelo Galo, Léo Silva é o 13º jogador que mais vestiu a camisa do clube.



Premiação



Mesmo sem tantas pretensões em relação a alguma classificação nesta última rodada, mais de R$ 4 milhões estão em jogo. Se terminar o Campeonato Brasileiro na sua atual posição, 12ª, o Galo faturará R$ 14,6 milhões. Se chegar em nono lugar, o valor sobe para R$ 19,8 milhões.



Para chegar na nona posição, o Atlético, com 49 pontos, precisa vencer o jogo contra o Internacional e torcer para a partida entre Fortaleza e Bahia terminar empatada. O time cearense é o nono com 50 pontos e os baianos estão em 11º com 49. Além disso, os atleticanos precisam secar o Goiás, 10º com 49 pontos, contra o Grêmio, no estádio Serra Dourada.

Confira as prováveis escalações das duas equipes:

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo (Bruno Fuchs), Víctor Cuesta e Natanael (Erik); Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, Guilherme Parede, D'Alessandro (Sarrafiore); Guerrero. Técnico: Zé Ricardo

Atlético: Victor; Guga, Leonardo Silva, Iago Maidana e Lucas Hernández; Zé Welison e Ramón Martínez; Geuvânio, Vinicius e Otero; DI Santo. Técnico: Vagner Mancini

DATA: 08 de dezembro de 2019

LOCAL: Beira-RIo

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere