Com sete derrotas e apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o técnico Rodrigo Santana mudou o esquema para enfrentar o Palmeiras. O Galo entrará em campo com três zagueiros: Léo Silva, Igor Rabelo e Iago Maidana. .Réver, com desconforto muscular, foi vetado.

Com a mudança de esquema, Cazares começará a partida no banco de reservas. Outra alteração acontece na lateral-direita. Guga ganha nova chance no time titular na vaga de Patric, que também será suplente.

O Atlético é o décimo colocado com 30 pontos. O Palmeiras é o vice-líder com 46 - seis pontos a menos que o Flamengo, primeiro colocado.

Palmeiras

O time de Mano Menezes entra em campo neste domingo sem o líder à beira do campo. O treinador cumpre suspensão por ter levado cartão amarelo no jogo contra o Internacional.

Sidnei Lobo comandará o Verdão que está escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja